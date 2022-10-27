أسر التوحد تدشّن الشات بوت

دشّنت جمعية أسر التوحد خدمة “الشات بوت” كأول جمعية متخصصة على مستوى المملكة وهي إحدى مراحل التحول الرقمي التي تسعى له كنموذج يحاكي توجهات رؤية ٢٠٣٠م في تطوير الخدمات للعمل التنموي والقطاع غير الربحي وذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية في تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

خدمات أسر التوحد

وأوضح سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تسعى إلى أن تكون نموذجاً مميزاً في القطاع الثالث يقدم خدماته إلكترونياً للمستفيدين في المقام الأول كونهم الهدف الرئيسي للجمعية، إضافة إلى جميع العملاء في القطاعين العام والخاص بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب للجمعية، منوها بالبنية التحية في المملكة أصبحت جاهزة للتحول الرقمي الذي يختصر الوقت والجهد، ويسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، كما يمنح المنظمات التي تعمل في القطاع الثالث الفرصة للإبداع والابتكار في الخدمات وتنوعها، وخدمة “الشات بوت” هي أحد النماذج التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف والإجابة بكفاءة عالية على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يقوم المستخدمين بإدخالها في نفس الوقت.

الشات بوت

يذكر أن “الشات بوت” تتيح الرد الفوري على مختلف الاستفسارات المطروحة حول الجمعية والخدمات المقدمة فيها وأبرز برامجها وأخبارها، كما يتيح للمستخدم الاشتراك بعضوية الجمعية والإسهام في دعم ومساندة أبنائها من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم عبر التبرع المباشر، إذ تتميز الخدمة بتوفرها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الواتساب، كما تتميز بقلة تكلفتها مقابل سعة قاعدة بياناتها، وسهولة أتمتة ردودها للحصول على رضا مستفيدين أعلى.