Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للرد الفوري على مختلف الاستفسارات

أسر التوحد تدشّن الشات بوت

2022-10-27 الساعة 4:11
أسر التوحد تدشّن الشات بوت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّنت جمعية أسر التوحد خدمة “الشات بوت” كأول جمعية متخصصة على مستوى المملكة وهي إحدى مراحل التحول الرقمي التي تسعى له كنموذج يحاكي توجهات رؤية ٢٠٣٠م في تطوير الخدمات للعمل التنموي والقطاع غير الربحي وذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية في تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

خدمات أسر التوحد

وأوضح سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تسعى إلى أن تكون نموذجاً مميزاً في القطاع الثالث يقدم خدماته إلكترونياً للمستفيدين في المقام الأول كونهم الهدف الرئيسي للجمعية، إضافة إلى جميع العملاء في القطاعين العام والخاص بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب للجمعية، منوها بالبنية التحية في المملكة أصبحت جاهزة للتحول الرقمي الذي يختصر الوقت والجهد، ويسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، كما يمنح المنظمات التي تعمل في القطاع الثالث الفرصة للإبداع والابتكار في الخدمات وتنوعها، وخدمة “الشات بوت” هي أحد النماذج التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف والإجابة بكفاءة عالية على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يقوم المستخدمين بإدخالها في نفس الوقت.

الشات بوت

يذكر أن “الشات بوت” تتيح الرد الفوري على مختلف الاستفسارات المطروحة حول الجمعية والخدمات المقدمة فيها وأبرز برامجها وأخبارها، كما يتيح للمستخدم الاشتراك بعضوية الجمعية والإسهام في دعم ومساندة أبنائها من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم عبر التبرع المباشر، إذ تتميز الخدمة بتوفرها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الواتساب، كما تتميز بقلة تكلفتها مقابل سعة قاعدة بياناتها، وسهولة أتمتة ردودها للحصول على رضا مستفيدين أعلى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه