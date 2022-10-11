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بلا معايير ولا تفاصيل واضحة

أسعار التأمين على السيارات ترتفع 200%!

2022-10-11 الساعة 11:45
أسعار التأمين على السيارات ترتفع 200%!
المواطن - الرياض

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يشكو مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، حيث لا توجد نسبة ثابتة للأسعار أو توضيح للمعطيات التي تسبب الارتفاع المتفاوت بين شركات التأمين.

ارتفاع كبير: 

وبحسب الإعلامي يوسف الغنامي يصل ارتفاع أسعار التأمين على السيارات بنسبة 200٪ بلا معايير ولا تفاصيل واضحة. واستضاف الغنامي عبر برنامجه على قناة إم بي سي، تركي الملحم رئيس تأمين المركبات في واحدة من شركات التأمين.

معطيات عديدة: 

وقال الملحم: إن جميع المعطيات تشكل الهيكل التسعيري للوثيقة المركبة، وهذا يؤدي لتفاوت الأسعار بشكل كبير وأحيانًا تكون متقاربة. وعلق الغنامي متعجبًا: “ليش ما توضح شركات التأمين تلك المعطيات، الناس ما تعرف شيء”، ليرد رئيس تأمين المركبات إن المعطيات منها العمر والعنوان الوطني والمهنة والجنس وعدد سنوات امتلاك الرخصة والسجل التأميني واستمراره وعدم وجود حوادث وكذلك نوع المركبة حيث إن الخطر يختلف من سيارة إلى أخرى.

تبرير: 

ورأى متابعون أن التبرير دائمًا لتقصير أو فشل أو خطأ وفي نظرهم تبريرات زيادة قيمة التأمين غير مقنعة ومبالغ فيها. ورأوا أن هناك استغلالًا من جانب بعض شركات التأمين لحاجة الناس؛ كونهم ملزمين بالتأمين، ولهذا يجب وضع آليات واضحة وشفافة لأسعار التأمين ومنع التلاعب أو الاستغلال.
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