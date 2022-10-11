أسعار التأمين على السيارات ترتفع 200%!

ارتفاع #أسعار_التأمين على السيارات بنسبة 200٪ .. بلا معايير و لا تفاصيل واضحة !



و هنا حديث لـ رئيس تأمين المركبات في واحدة من شركات التأمين في #السعودية .. فـ هل كان مُقنعاً ؟ #يوسف_الغنامي#mbcinaweek



pic.twitter.com/f6YlPvd1tO — يوسف الغنامي (@PartOfYoussef) October 11, 2022

ارتفاع كبير:

معطيات عديدة:

تبرير:

يشكو مواطنون ومقيمون من ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، حيث لا توجد نسبة ثابتة للأسعار أو توضيح للمعطيات التي تسبب الارتفاع المتفاوت بين شركات التأمين.وبحسب الإعلامي يوسف الغنامي يصل ارتفاع أسعار التأمين على السيارات بنسبة 200٪ بلا معايير ولا تفاصيل واضحة. واستضاف الغنامي عبر برنامجه على قناة إم بي سي، تركي الملحم رئيس تأمين المركبات في واحدة من شركات التأمين.وقال الملحم: إن جميع المعطيات تشكل الهيكل التسعيري للوثيقة المركبة، وهذا يؤدي لتفاوت الأسعار بشكل كبير وأحيانًا تكون متقاربة. وعلق الغنامي متعجبًا: “ليش ما توضح شركات التأمين تلك المعطيات، الناس ما تعرف شيء”، ليرد رئيس تأمين المركبات إن المعطيات منها العمر والعنوان الوطني والمهنة والجنس وعدد سنوات امتلاك الرخصة والسجل التأميني واستمراره وعدم وجود حوادث وكذلك نوع المركبة حيث إن الخطر يختلف من سيارة إلى أخرى.ورأى متابعون أن التبرير دائمًا لتقصير أو فشل أو خطأ وفي نظرهم تبريرات زيادة قيمة التأمين غير مقنعة ومبالغ فيها. ورأوا أن هناك استغلالًا من جانب بعض شركات التأمين لحاجة الناس؛ كونهم ملزمين بالتأمين، ولهذا يجب وضع آليات واضحة وشفافة لأسعار التأمين ومنع التلاعب أو الاستغلال.