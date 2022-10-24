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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الاثنين

2022-10-24 الساعة 9:15
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، صباح اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات مقابل الريال

– اليورو: 3٫69991 مقابل الريال الواحد 0٫27028

– الدولار: 3٫75890 مقابل الريال الواحد 0٫26604

– درهم إماراتي: 1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57533

– دينار أردني: 5٫30176 مقابل الريال الواحد 0٫18862

– دينار كويتي: 12٫21750 مقابل الريال الواحد 0٫08249

– دينار بحريني: 10٫07927 مقابل الريال الواحد 0٫09934

– الريال القطري:1٫03245 مقابل الريال الواحد 0٫96857

– الدرهم المغربي: 0٫34458 مقابل الريال الواحد 2٫90500

– الجنيه المصري: 0٫19349 مقابل الريال الواحد 5٫16810

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