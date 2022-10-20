أسعار الغاز تقفز 14% في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 14٪، لتصل إلى 1302.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

العقوبات ضد موسكو

وكانت أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في الـ 17 من أكتوبر إلى أقل من 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ 20 يونيو، لتصل إلى 1288 دولارًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.5٪ .

وتعاني أوروبا من أزمة خانقة في المحروقات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض الغرب مزيدًا من العقوبات على موسكو.