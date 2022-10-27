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في تعاملات الخميس

أسعار النفط ترتفع عند 95.89 دولار

2022-10-27 الساعة 10:27
أسعار النفط ترتفع عند 95.89 دولار
المواطن - متابعة

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واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، صعودها لتتجاوز 3% في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار؛ لكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدّت من المكاسب في آسيا.

عقود آجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.2%، إلى 95.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.2%، إلى 88.10 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي؛ وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية، صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

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