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برنت عند 92.27 دولار

أسعار النفط ترتفع

2022-10-18 الساعة 11:34
أسعار النفط ترتفع
المواطن - متابعة

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تفوقت المخاوف المرتبطة بنقص معروض الخام في الأسواق على تلك المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

خفض الإنتاج:

وقال محللو “أيه إن زد ريسيرش” في مذكرة نقلتها “رويترز”، إن المستثمرين عززوا مراكزهم الشرائية في العقود الآجلة للنفط بعد خفض الإنتاج الحاد الذي اتفقت عليه “أوبك بلس” في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، والذي تضمن خفضاً بمقدار مليونَي برميل في نوفمبر. من ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، ارتفاع متوسط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من أكبر 7 حقول بمقدار 104 آلاف برميل ليصل إلى 9.105 مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. وذكرت “بلومبيرج” نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن إدارة الرئيس “جو بايدن” قد تعلن هذا الأسبوع الإفراج عن حوالي 10 ملايين إلى 15 مليون برميل من مخزونات النفط الإستراتيجية، في محاولةٍ لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونجرس الشهر المقبل.

برنت يزيد:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.71% أو بنحو 65 سنتًا إلى 92.27 دولار للبرميل، في الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.75% أو 64 سنتًا إلى 86.10 دولار للبرميل.
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