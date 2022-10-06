أسعار النفط تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يومياً. اتفاق أوبك+ وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض. برنت يزيد: وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.5% إلى 93.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتاً أو 0.5% إلى 88.21 دولار للبرميل، وفقاً لـ”رويترز”. وكان مصدران من “أوبك+”، قالا في وقت سابق إن سريان الخفض الذي اتفق عليه التكتل سيكون اعتباراً من نوفمبر المقبل، فيما تقرر أن يكون الاجتماع المقبل لـ”أوبك+” في ديسمبر. وقد يؤدي خفض “أوبك+” للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.