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بعد اتفاق أوبك+

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

2022-10-06 الساعة 10:01
أسعار النفط تواصل ارتفاعها
المواطن - متابعة

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يومياً.

اتفاق أوبك+ 

وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

برنت يزيد:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.5% إلى 93.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتاً أو 0.5% إلى 88.21 دولار للبرميل، وفقاً لـ”رويترز”. وكان مصدران من “أوبك+”، قالا في وقت سابق إن سريان الخفض الذي اتفق عليه التكتل سيكون اعتباراً من نوفمبر المقبل، فيما تقرر أن يكون الاجتماع المقبل لـ”أوبك+” في ديسمبر. وقد يؤدي خفض “أوبك+” للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
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