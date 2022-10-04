أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الاتفاق والهلال المقبلة، ضمن منافسات دوري روسن السعودي.
طرح تذاكر المباراة
وأوضح نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراته ضد الهلال، وجاء سعر التذكرة الموحدة للفريقين 100 ريال، المنصة الفضية 1300 ريال، والمنصة الذهبية 1500 ريال.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق والهلال، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويسعى فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق والهلال، فيما يطمح الزعيم لاستعادة توازنه سريعًا بعد الخسارة ضد التعاون، وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر الشباب وخطف الصدارة.
الاتفاق والهلال بالدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.