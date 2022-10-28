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أسلحة أمريكية لأوكرانيا بـ275 مليون دولار

2022-10-28 الساعة 11:00
أسلحة أمريكية لأوكرانيا بـ275 مليون دولار
المواطن - متابعة

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قدمت الولايات المتحدة الامريكية حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بحوالي 275 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن المساعدات تشمل أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لشبكة العربية.

نظام ناسامس

لفت بلينكن إلى أن بلاده تعمل أيضًا على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها مع نظام ناسامس الذي قدمته الولايات المتحدة وجاهز للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل.

كما أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت رويترز.

قدرات دفاعية جديدة

في وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولان أمريكيان أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

وتستخدم واشنطن الأموال عادة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلًا من سحبها من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة ناسامس المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة ناسامس، من إنتاج شركتي رايثيون تكنولوجيز الأمريكية وكونجسبرج النرويجية.

وبإضافة أحدث حزمة، يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير.

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