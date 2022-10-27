Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الجنوبية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ظاهرة اقتصادية متميزة

أسواق جازان الشعبية أماكن تستحق الزيارة

2022-10-27 الساعة 12:57
أسواق جازان الشعبية أماكن تستحق الزيارة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تمثل معروضات الأسواق الأسبوعية الشعبية محورًا أساسيًّا في عملية تنمية وتنشيط للسياحة بمنطقة جازان.

كما تكشف المعروضات، التي تعد ظاهرة اقتصادية متميزة، عن حياة وعادات وتقاليد أهالي المنطقة.

كثرة الأسواق

ويعرف عن منطقة جازان كثرة أسواقها الشعبية المليئة بالعديد من الحرف والصناعات اليدوية التراثية المتنوعة، بما يبرز التراث الاجتماعي والثقافي بالمنطقة، ويجعل معظم السائحين يحرصون على زيارتها ضمن برامجهم السياحية.

وفي جازان يحدد يوم للسوق في كل محافظة ويعرف باسم الوعد، حتى أصبحت الأسواق معروفةً بموعدها، فمثلًا سوق محافظة بيش يوم السبت، وسوق محافظة صبيًّا يوم الثلاثاء، وسوق محافظة أبوعريش، يوم الأربعاء، وسوق الخوبة يوم الخميس، إضافة إلى مختلف الأسواق الأسبوعية بجميع المحافظات والمراكز.

مكانة اقتصادية:

وللأسواق الأسبوعية مكانة اقتصادية عريقة، ما يجعل السياح والزائر يقف أمام التاريخ القديم للمنطقة بأصالة الموروثات الجازانية وعراقة إنسان المنطقة واعتزازه بتلك الموروثات التي تقف جنبًا إلى جنب مع التطور الحضاري.

وداخل تلك الأسواق، تُباع السلع والاحتياجات التراثية التي تستخدم في إعداد الطعام وتزيين المنازل وغيرها من المستلزمات الحياتية، ومنها الميفا والحيسية والمطحنة والجرة والفناجين الطينية والصحفة والجبنة والمهجان والزنبيل والقعادة، فتبدو تلك الأواني والأدوات شامخة شموخ إنسان جازان الذي طوّع من خلالها موارد البيئة الطبيعية لاستخدامها في الحياة اليومية.

وهناك منتجات السمن البلدي والعسل والموز والبن الخولاني حيث ينتشر الباعة في تلك الأسواق لعرض أنواع البن والقشر والهيل والزنجبيل والبهارات وأنواع التمور والحلويات المحلية بمذاقها الخاص فيما تأسر زائر أسواق جازان روائح النباتات العطرية من فل وكادٍ وبعيثران وشيح.

أنواع من الجنبية

وتجد لدى الباعة أنواعًا مختلفة من الحمام والدجاج والحجل التي تجد رواجًا لدى هواة الطيور ومربي الحمام سواءً من داخل المنطقة أو خارجها، كما يعرض أنواعًا مختلفة من الجنبية، الخنجر التقليدي، وسط توافد من هواة هذا النوع من الخناجر التقليدية، حيث يجدون في السوق فرصة أسبوعية لاقتناء أنواع مختلفة منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه