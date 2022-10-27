أسواق جازان الشعبية أماكن تستحق الزيارة

تمثل معروضات الأسواق الأسبوعية الشعبية محورًا أساسيًّا في عملية تنمية وتنشيط للسياحة بمنطقة جازان.

كما تكشف المعروضات، التي تعد ظاهرة اقتصادية متميزة، عن حياة وعادات وتقاليد أهالي المنطقة.

كثرة الأسواق

ويعرف عن منطقة جازان كثرة أسواقها الشعبية المليئة بالعديد من الحرف والصناعات اليدوية التراثية المتنوعة، بما يبرز التراث الاجتماعي والثقافي بالمنطقة، ويجعل معظم السائحين يحرصون على زيارتها ضمن برامجهم السياحية.

وفي جازان يحدد يوم للسوق في كل محافظة ويعرف باسم الوعد، حتى أصبحت الأسواق معروفةً بموعدها، فمثلًا سوق محافظة بيش يوم السبت، وسوق محافظة صبيًّا يوم الثلاثاء، وسوق محافظة أبوعريش، يوم الأربعاء، وسوق الخوبة يوم الخميس، إضافة إلى مختلف الأسواق الأسبوعية بجميع المحافظات والمراكز.

مكانة اقتصادية:

وللأسواق الأسبوعية مكانة اقتصادية عريقة، ما يجعل السياح والزائر يقف أمام التاريخ القديم للمنطقة بأصالة الموروثات الجازانية وعراقة إنسان المنطقة واعتزازه بتلك الموروثات التي تقف جنبًا إلى جنب مع التطور الحضاري.

وداخل تلك الأسواق، تُباع السلع والاحتياجات التراثية التي تستخدم في إعداد الطعام وتزيين المنازل وغيرها من المستلزمات الحياتية، ومنها الميفا والحيسية والمطحنة والجرة والفناجين الطينية والصحفة والجبنة والمهجان والزنبيل والقعادة، فتبدو تلك الأواني والأدوات شامخة شموخ إنسان جازان الذي طوّع من خلالها موارد البيئة الطبيعية لاستخدامها في الحياة اليومية.

وهناك منتجات السمن البلدي والعسل والموز والبن الخولاني حيث ينتشر الباعة في تلك الأسواق لعرض أنواع البن والقشر والهيل والزنجبيل والبهارات وأنواع التمور والحلويات المحلية بمذاقها الخاص فيما تأسر زائر أسواق جازان روائح النباتات العطرية من فل وكادٍ وبعيثران وشيح.

أنواع من الجنبية

وتجد لدى الباعة أنواعًا مختلفة من الحمام والدجاج والحجل التي تجد رواجًا لدى هواة الطيور ومربي الحمام سواءً من داخل المنطقة أو خارجها، كما يعرض أنواعًا مختلفة من الجنبية، الخنجر التقليدي، وسط توافد من هواة هذا النوع من الخناجر التقليدية، حيث يجدون في السوق فرصة أسبوعية لاقتناء أنواع مختلفة منها.