أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

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تنكر مواطنون في هيئات أشباح وزومبي وشخصيات مخيفة خلال مشاركتهم في ويكند الرعب ضمن فعاليات موسم الرياض.
ورصدت “المواطن” الإقبال الكبير على الفعالية وتنوع الأزياء والهيئات التي اتسمت بالرعب والخوف ضمن تلك الفعالية المميزة.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية ويكند الرعب الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومَيِ الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.
مقهور أوي أوي
حسبنا الله ونعم الوكيل