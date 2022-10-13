أضرار وفوائد الحجامة والطب البديل

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وغردت خلود العتيبي، عبر حسابها على “تويتر”،” كان فيه عرق النساء وتشنجات بالساق والحمد لله شفيت بالحجامة على يد سعوديين في مركز مختص”. وقالت المتخصصة بالطب الصيني رند حميد، عبر حسابها على “تويتر”: “دم الحجامة عبارة عن كرات دم حمراء هرمة أصابتها الشيخوخة وفقدت القدرة على حمل الأكسجين، ولم يتخلص منها الجسم بسبب بعدها عن الطحال أو أن الطحال ضعيف، فتعلقت كرات الدم في مكان وتسبب ألمًا لتراكمها وتكون قريبة من الجلد بقدرة الله ليسهل استخراجها، ومن ثم تقوية المناعة”.
هي فعلا نعمة. استفدت كثيرا من الحجامة و طالما استطيع سأداوم عليها بحول الله و انصح بها على ايدي المتخصصين و المراكز المعتمدة فقط. #الحجامة_نعمة— نشوة الرويني (@nashwaa) October 10, 2022
وأوضح الدكتور عمر، أن الكثيرين داخل المجتمع السعودي يلجؤون إلى الحجامة والطب الشعبي أيضًا، ولكن الطب الحديث لا يعتبر للحجامة أي علاج معتمد لأنها لا تعالج أي مرض، مشيرًا إلى أن الدم الذي يخرج من الحجامة ليس فاسدًا كما يظن المرضى. وأضاف “أن مرضى الأورام السرطانية والمدخنين وأصحاب الأعمال التي تحتاج الوقوف أو الجلوس طويلًا يعانون من تخثر الدم، ولهم علاج معتمد كعلاج السيولة وليس الحجامة لأنها قد تشكل خطرًا عليهم بخاصة مرضى الأورام”. وتابع استشاري أمراض الدم، إن هناك من يروجون للحجامة بزعم أنها تعمل على تجديد خلايا الدم، وهذا الأمر منافٍ للأدلة العلمية والبحثية، لأن الطحال هو من يقوم بتجديد خلايا الدم”.
حقيقة الحجامة في معالجة جلطات الدماغ وآلام الظهر والرقبة لمرضى الروماتيزم؟@omarsuhaibani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية https://t.co/WY07gWyy4Q— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022