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صحة وطب‎
يجب تقديمه بمراكز متخصصة

أضرار وفوائد الحجامة والطب البديل

2022-10-13 الساعة 1:23
أضرار وفوائد الحجامة والطب البديل
المواطن - الرياض

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تباينت آراء المواطنين بشأن فوائد وأضرار الحجامة والطب البديل، مؤكدين أن هناك مزايا عديدة لهذا النوع من الطب شريطة أن يكون مضمونًا وضمن مراكز متخصصة.

الحجامة نعمة

وعبر وسم “الحجامة نعمة” على موقع تويتر، رصدت “المواطن” العديد من الآراء ومنها الإعلامية نشوى الرويني، التي قالت: “هي فعلًا نعمة. استفدت كثيرًا من الحجامة وطالما أستطيع سأداوم عليها بحول الله وأنصح بها على أيدي المتخصصين والمراكز المعتمدة فقط”. وغردت خلود العتيبي، عبر حسابها على “تويتر”،” كان فيه عرق النساء وتشنجات بالساق والحمد لله شفيت بالحجامة على يد سعوديين في مركز مختص”. وقالت المتخصصة بالطب الصيني رند حميد، عبر حسابها على “تويتر”: “دم الحجامة عبارة عن كرات دم حمراء هرمة أصابتها الشيخوخة وفقدت القدرة على حمل الأكسجين، ولم يتخلص منها الجسم بسبب بعدها عن الطحال أو أن الطحال ضعيف، فتعلقت كرات الدم في مكان وتسبب ألمًا لتراكمها وتكون قريبة من الجلد بقدرة الله ليسهل استخراجها، ومن ثم تقوية المناعة”.

الحجامة والروماتيزم

ويوجد نوعان من الحجامة، وفقًا للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وهما أولًا الحجامة الجافة وهي عملية وضع كاسات مفرغة من الهواء على سطح الجلد من غير إحداث جروح أو خدوش، ثانيًا الحجامة الرطبة من خلال وضع كاسات مفرغة من الهواء مع سحب دم من سطح الجلد وذلك بعمل خدوش سطحية بسيطة. وقال استشاري أمراض الروماتيزم بجامعة الملك عبدالعزيز، البروفيسور سامي بحلس، إن هناك دراسات أظهرت أثر الحجامة الإيجابي على مرضى الروماتيزم بتخفيف آلام الظهر والرقبة، مشيرًا إلى أنهم يستشرفون مستقبل الدراسات بظهور نتائج يستندون إليها لأمراض الروماتيد الأخرى. وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسات العلمية لمؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم المقام بمشاركة عدد من المتحدثين في 7 أكتوبر الجاري.

فئات تمتنع عن الحجامة

وفي المقابل، صرح الدكتور عمر السحيباني استشاري أمراض الدم في حديث لبرنامج “سيدتي” المذاع على “روتانا خليجية”، إن الحجامة معروفة في الطب الشعبي والبديل، وهو عبارة عن حبس للدم عن طريق الضغط السلبي في مناطق معينة بالجسم مثل الرقبة والظهر. وأوضح الدكتور عمر، أن الكثيرين داخل المجتمع السعودي يلجؤون إلى الحجامة والطب الشعبي أيضًا، ولكن الطب الحديث لا يعتبر للحجامة أي علاج معتمد لأنها لا تعالج أي مرض، مشيرًا إلى أن الدم الذي يخرج من الحجامة ليس فاسدًا كما يظن المرضى. وأضاف “أن مرضى الأورام السرطانية والمدخنين وأصحاب الأعمال التي تحتاج الوقوف أو الجلوس طويلًا يعانون من تخثر الدم، ولهم علاج معتمد كعلاج السيولة وليس الحجامة لأنها قد تشكل خطرًا عليهم بخاصة مرضى الأورام”. وتابع استشاري أمراض الدم، إن هناك من يروجون للحجامة بزعم أنها تعمل على تجديد خلايا الدم، وهذا الأمر منافٍ للأدلة العلمية والبحثية، لأن الطحال هو من يقوم بتجديد خلايا الدم”.
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