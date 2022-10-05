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ضمن برنامج ملتقى الإعلام التوافقي

أضواء شبابية.. مبادرة إعلامية بنجران

2022-10-05 الساعة 10:22
أضواء شبابية.. مبادرة إعلامية بنجران
المواطن - نجران

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أعلن مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران، علي اليامي، أن الهيئة بصدد توفير مبادرة تحمل عنوان (أضواء شبابية) إضافة لمسابقة الأفلام القصيرة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الإعلام التوافقي الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر، برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومتابعة سمو نائبه الأمير تركي بن هذلول.

مبادرة إعلامية:

وقال: إن الهدف من هذه المبادرة التي تأتي بالتعاون مع إدارة تعليم نجران هو إتاحة الفرصة للمواهب الشابة في مجال الصحافة والإعلام لاستعراض مقدراتهم وإبداعاتهم عبر منصات رقمية خاصة تتيح لهم أكبر قدر من التواصل مع المجتمع والمهتمين بالإبداع والجمهور العام. وجدد اليامي حرص الهيئة على فتح قنوات التواصل للشباب مع كل الجهات ذات الصلة وسعيها الدائم لخدمة قضايا منطقة نجران وتقديم كل ما يخدم المواطن فيها. وأضاف أن مسابقة الأفلام القصيرة تركز على جودة التنمية وتهتم بمستهدفات روية 2030 ويبدأ التقديم للأفلام القصيرة من 3 أكتوبر 2022 وحتى 18 نوفمبر 2022م. وحددت الشروط ألا يتجاوز الفيلم 5 دقائق وأن يحوي عملًا يحكي الرواية. أضواء شبابية.. مبادرة إعلامية بنجران - المواطن
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