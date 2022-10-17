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تشمل الثوم والكيوي واللفت والسبانخ

أطعمة ومشروبات تذيب جلطات الدم القاتلة

2022-10-17 الساعة 12:11
أطعمة ومشروبات تذيب جلطات الدم القاتلة
المواطن - متابعة

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توصل باحثون لأنواع من الأطعمة والمشروبات يمكنها أن تذيب بشكل طبيعي جلطات الدم القاتلة، وتشمل الثوم والكيوي واللفت والسبانخ والنبيذ الأحمر وعصير العنب، وفقا لـ”إكسبريس”. وأوضحت دراسة لمعهد “فين أند فاسكلر” أن أقوى المركبات النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي قد تشمل البروميلين والروتين (المعروف أيضا بالروتوسيد).

أطعمة صحية

وثبت أن تناول الروتين، الذي يمكن العثور عليه في التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال والمكملات الغذائية، يمنع الجلطات الدموية بعد الإصابة . وخلص مؤلفو التقرير الجديد إلى أن هذا المركّب قد يكون بمثابة دواء غير مكلف لتقليل الجلطات المتكررة والمساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح. وتشجع الدراسة العلمية على تناول الأناناس الطبيعي أو تناول مكملات غذائية تحتوي على البروميلين لأسباب مماثلة. ومع ذلك، فإنه يحذر من أن محاولة إذابة جلطة دموية في المنزل قد تتطلب تأخير العلاج الطبي المناسب. وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات قد تهدد الحياة إذا انتقلت الجلطات الدموية إلى أجزاء أخرى من الجسم.

مشروب سحري

كما وجدت دراسة نُشرت في عام 2017، أن الكركمين، المكون النشط في الكركم، يعمل أيضا كمضاد للتخثر، ومضاد للسرطان ومضاد للأكسدة، لكن استخدامه كعلاج تكميلي لعلاج جلطات الدم يحتاج إلى مزيد من التحقق. ويعد الزنجبيل من الأطعمة الفائقة الفائدة الأخرى المرتبطة بتأثيراتها المضادة للتخثر، حيث يحتوي على مادة الساليسيلات الكيميائية. وتشمل الأسباب الشائعة لتجلط الدم أيضا الجلوس لفترات طويلة من الوقت لأن هذا يعيق تدفق الدم.
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