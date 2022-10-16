أعالي جدة يحطم أحلام المتملكين!

بخطوات واثقة، سار متفحصًا بنظره المكان الذي اشترى فيه وحدته السكنية الجديدة، يقولون إن المشروع سيكون ضمن أهم المشاريع السكنية التي تشهدها المملكة، تقدم للحصول على وحدة سكنية مناسبة في أعالي جدة، وما شجعه على ذلك وعود المطورين بالتسليم على أعلى جودة وفي أسرع وقت. حدث هذا قبل سنوات عديدة ولكن الآن تحطمت الأحلام ويبقى الانتظار ولا شيء سواه، وما زاد الطين بلة أن هناك أقساط تُدفع للبنوك وإيجارت للسكن إلى حين انتهاء الوحدة التي يسدد ثمنها ولكنه لم يرى منها سوى سراب لم يمس أرض الواقع بعد. يقول المستفيدون ومُلاك الوحدات أن التأخر من المطورين، ولكن المؤكد أن التأخر وسبب عدم الالتزام نتاج أشياء عديدة منها عدم تدخل الجهات المعنية لوضع حد في استهتار المطورين وتجاهلهم إتمام عملهم بالشكل المُتفق عليه. تأخر كبير: عبر وسم “أعالي جدة” على موقع تويتر، ومن خلال حسابات الإسكان وبرنامج سكني، رصدت “ المواطن ” العديد من الشكاوى عن المشرع وتأخره، حيث قال أبو وسام: احنا كمستفدين في وزارة الاسكان نطالب بالشفافية لجميع المشاريع المتعثرة ومن ضمنهم أعالي جدة المطور غائب عن المشهد والمتضررين لايوجد لهم من يوصل كلمتهم اين الحل. وعلق يوسف: سلم لي شقتي في اعالي جده ولا أبغي لا خصم ولا قسائم، أما خالد السيد فقال: يارب عجل في استلام الشقة من اسكان اعالى جدة ادفع أقساط ٢٨٠٠ بدون مااستلم الشقة وايضا عندي إيجار شقة ٢٠٠٠ ريال شهري وتقاعدي ٦٠٨٠ ما اقول غير لا حولا ولاقوة الابالله. أسئلة عديدة: وعلق مستفيد آخر: أسئلة كثيرة تردني في الخاص عن موعد التسليم و الحقيقة لا املك معلومة ،انا واحد من الملاك و لست الا ممثل لهم .. هذا السؤال توجيهه الصحيح للمطور ووزارة الاسكان. وبالنسبة إلى أم ليلى فقالت: قولو لنا يا وافي ماذا أنتم فاعلون بمشروع أعالي جدة للان لم نستلم من ٢٠١٩ مافي مصدقية في المشروع البلاط مشكل في الغرف وعود كلها وهم للآن لم نشاهد دور وزارة الاسكان ووافي في التدخل لحل مشاكل المشروع الكثيرة نقسط للبنك وفوق ندفع إيجارات ماعد بقي فلوس لعيالنا كلها راحت للسكن. معلومات عن المشروع: وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج سكني يقع مشروع أعالي جدة في ضاحية الميار داخل النطاق الحيوي العمراني لجنوب جدة، ويتميز الموقع بقربه من العديد من الأماكن والمرافق مثل: قربه من طريق مكة المكرمة حيث يفصله 50 كم عن الأراضي المقدسة، ويبعد 12 كم عن وسط جدة، 10 كيلو مترات من قطار الحرمين. أما الأسعار فتبدأ من 240,243 ريالاً، فيما تبقت 273 من الوحدات المتاحة في المشروع.