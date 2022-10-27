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أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

2022-10-27 الساعة 7:13
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
المواطن - الرياض

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قدم الكاتب عبدالرحمن المعيذر، شرحًا مفصلا حول تطبيق Shortcuts الذي وصفه بأنه أعظم تطبيق في نظام iOS بحسب وصفه.

وقال المعيذر : الأغلب لا يهتم لأعظم تطبيق في نظام الـ iOS تطبيق “Shortcuts” بكل بساطة يسهل لك كل شيء ممكن تحتاجه في الايفون ومنها “تحميل المقاطع من تويتر أو الانستقرام” واشياء كثيرة.

طريقة تحميل الاختصارات

واضاف : ولًا نبدأ بطريقة تحميل الاختصارات، بكل بساطة تضغط على روابط آي كلاود ويحولك على البرنامج وتنزل لآخر شيء تحصل كلمة “Add Untrusted Shortcut” وتضغط عليه.

كما قدم المعيذر مجموعة من الاختصارات المفيدة من بينها ” اختصار يساعدك اذا تبغى تسوي مشاركة لشبكة الواي فاي بدون ما تعطي الشخص الرقم السري عن طريق “باركود” يقدر يصور أي شخص بأي جوال ويتصل على الواي فاي. ”

تحديث ios

ومؤخرًا أطلقت شركة أبل الأمريكية، تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل ios 16.1، لأجهزتها الذكية وأبرزها هواتف آيفون. وسيسمح تحديث ios 16.1 الجديد لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وتلفزيون أبل بالوصول إلى تطبيق فيتنس + الخاصة باللياقة البدنية.

كما يتيح لمستخدمي أجهزة أبل التمتع بخدمات التطبيق حتى لو لم تكن لديهم ساعة أبل، علمًا بأن فيتنس+ يعمل باشتراك شهري مقابل 9.99 دولار. وسيكون التحديث متاحًا لمستخدمي أجهزة آيفون 8 حتى آيفون 14.

شحن بالطاقة النظيفة

يتضمن التحديث الجديد إضافة خانة شحن بالطاقة النظيفة، الذي يسمح للمستخدمين بتحسين الشحن عندما تتوفر مصادر طاقة أكثر نظافة، بما يقلل من انبعاثات البصمة الكربونية لهواتف آيفون.

أيضا يتيح التحديث أيضًا إنشاء مكتبة صور على آي كلاود، بحيث يمكنه دعوة 6 أشخاص إلى هذه المكتبة لإضافة الصور وتعديلها وحذفها وإبداء الإعجاب ببعضها، وتشمل المكتبة صورًا وفيديوهات.

ويمكن للمستخدم اختيار أي صور لديه على هاتفه وإرسالها بشكل تلقائي إلى المكتبة.

كما يقدم التحديث الجديد خدمة الأنشطة الحية، التي تتيح للمستخدم بمجرد إغلاق شاشة هاتف آيفون أن يستقبل تنبيهات من خدمة الأنشطة الحية من أبل التي ستزوده بمعلومات فورية.

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