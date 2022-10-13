أفعى تتسبب في كارثة مرورية بليبيا

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وبحسب الفيديو، وقع ذلك بينما كان السائق يحاول تفادي دهس أفعى كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات، فاصطدمت مركبة السائق بسيارة كانت أمامها، بعدما اضطر الأول لتخفيف السرعة فجأة. ثم انحرفت مركبته عن الطريق واصطدمت بسيارات كانت متوقفة هناك.
شاهد— هنـا_العاصمة (@aleasima_17) October 13, 2022
افعى تسبب في حادث سير في ليبيا #العاصمة pic.twitter.com/cqTOUyhf1z