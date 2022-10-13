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بعد قطعها الطريق العام

أفعى تتسبب في كارثة مرورية بليبيا

2022-10-13 الساعة 11:54
أفعى تتسبب في كارثة مرورية بليبيا
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق قطع أفعى “كوبرا” للطريق العام في مدينة القبّة شرق ليبيا.

حادث مروري مروّع

ووفقًا للفيديو الذي رصده “المواطن”  تسببت الأفعى في حادث مروري مروّع عندما فقد سائق سيارة التحكم في عربته. وبحسب الفيديو، وقع ذلك بينما كان السائق يحاول تفادي دهس أفعى كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات، فاصطدمت مركبة السائق بسيارة كانت أمامها، بعدما اضطر الأول لتخفيف السرعة فجأة. ثم انحرفت مركبته عن الطريق واصطدمت بسيارات كانت متوقفة هناك.

اصطدام عنيف

إلى ذلك، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث النادر قد تسبب في وقوع إصابات أم اقتصرت الأضرار على تهشم سيارات كانت متوقفة نتيجة الاصطدام العنيف، وفق ما أظهرته الفيديوهات.
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