أفعى تتسبب في كارثة مرورية بليبيا

حادث مروري مروّع

المواطن

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افعى تسبب في حادث سير في ليبيا #العاصمة pic.twitter.com/cqTOUyhf1z — هنـا_العاصمة (@aleasima_17) October 13, 2022

اصطدام عنيف

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق قطع أفعى “كوبرا” للطريق العام في مدينة القبّة شرق ليبيا.ووفقًا للفيديو الذي رصده “” تسببت الأفعى في حادث مروري مروّع عندما فقد سائق سيارة التحكم في عربته.وبحسب الفيديو، وقع ذلك بينما كان السائق يحاول تفادي دهس أفعى كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات، فاصطدمت مركبة السائق بسيارة كانت أمامها، بعدما اضطر الأول لتخفيف السرعة فجأة. ثم انحرفت مركبته عن الطريق واصطدمت بسيارات كانت متوقفة هناك.إلى ذلك، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث النادر قد تسبب في وقوع إصابات أم اقتصرت الأضرار على تهشم سيارات كانت متوقفة نتيجة الاصطدام العنيف، وفق ما أظهرته الفيديوهات.