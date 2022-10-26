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خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

أكبر شركة أدوية فرنسية تنقل مقرها للرياض

2022-10-26 الساعة 2:59
أكبر شركة أدوية فرنسية تنقل مقرها للرياض
المواطن - الرياض

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أعلنت أكبر شركة فرنسية للرعاية الصحية سانوفي، اليوم الأربعاء، نقل مقرها إلى الرياض، في خطوة تثبت ريادة المملكة في جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

استثمارات سانوفي

وتعد سانوفي أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تقوم باستثمار أجنبي وشريك استراتيجي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة لأكثر من نصف قرن، فيما جاء الإعلان عن نقل مقرها في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة.

وكانت أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تقوم باستثمار أجنبي مباشر في المملكة وأسست مصنعها المملوك بالكامل لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2014، حيث تتبنى نهجًا شاملًا لإدارة الأمراض وتسخير مختلف التقنيات والابتكارات الرقمية لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

أهمية سانوفي للمملكة

كما أن سانوفي تسهم بدور فعال في مسيرة التحول لقطاع الرعاية الصحية في المملكة وملتزمة تجاه رؤية المملكة السعودية 2030، في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية.

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