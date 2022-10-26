أكبر شركة أدوية فرنسية تنقل مقرها للرياض

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أعلنت أكبر شركة فرنسية للرعاية الصحية سانوفي، اليوم الأربعاء، نقل مقرها إلى الرياض، في خطوة تثبت ريادة المملكة في جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.
وتعد سانوفي أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تقوم باستثمار أجنبي وشريك استراتيجي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة لأكثر من نصف قرن، فيما جاء الإعلان عن نقل مقرها في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة.
وكانت أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تقوم باستثمار أجنبي مباشر في المملكة وأسست مصنعها المملوك بالكامل لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2014، حيث تتبنى نهجًا شاملًا لإدارة الأمراض وتسخير مختلف التقنيات والابتكارات الرقمية لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.
كما أن سانوفي تسهم بدور فعال في مسيرة التحول لقطاع الرعاية الصحية في المملكة وملتزمة تجاه رؤية المملكة السعودية 2030، في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية.