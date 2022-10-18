Icon

السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الاتحاد ينفرد بالصدارة والنصر ثانيًا

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة الـ8

2022-10-18 الساعة 8:39
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة الـ8
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تواصل جماهير الاتحاد دعمها الكبير للفريق الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لتتصدر قائمة الأكثر حضورًا.

جماهير الاتحاد تتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 8 جولات، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ126 ألفًا و912 مشجعًا.
جماهير الاتحاد
جماهير الاتحاد – المصدر @ittihad
وحل النصر ثانيًا بـ81 ألفًا و966 مشجعًا، ثم العدالة بـ44 ألفًا و252 مشجعًا، يليه الهلال بـ44 ألفًا و13 مشجعًا، والفتح 34 ألفًا و89 مشجعًا، والطائي بـ31 ألفًا و773 مشجعًا، ثم الشباب بـ30 ألفًا و232 مشجعًا.
جماهير النصر
جماهير النصر – المصدر @AlNassrFC
ويحتل التعاون المركز الثامن بـ29 ألفًا و289 مشجعًا، ثم الاتفاق بـ27 ألفًا و32 مشجعًا، يليه الرائد 22 ألفًا و32 مشجعًا، وأبها بـ22 ألفًا و8 مشجعين، والخليج 19 ألفًا و508 مشجعين، والفيحاء 15 ألفًا و774 مشجعًا، ضمك 15 ألفًا و620 مشجعًا، الباطن 14 ألفًا و466 مشجعًا، والوحدة بـ6 آلاف و116 مشجعًا.
جماهير التعاون
جماهير التعاون – المصدر spl

توقف دوري روشن

وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة؛ نظرًا لاستعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على أن يعود يوم 15 ديسمبر المقبل.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه