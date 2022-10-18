أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة الـ8

تواصل جماهير الاتحاد دعمها الكبير للفريق الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لتتصدر قائمة الأكثر حضورًا.
جماهير الاتحاد تتصدر
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 8 جولات، وجاء كالتالي؛ الاتحادفي الصدارة بـ126 ألفًا و912 مشجعًا.
وحل النصر ثانيًا بـ81 ألفًا و966 مشجعًا، ثم العدالة بـ44 ألفًا و252 مشجعًا، يليه الهلال بـ44 ألفًا و13 مشجعًا، والفتح 34 ألفًا و89 مشجعًا، والطائي بـ31 ألفًا و773 مشجعًا، ثم الشباب بـ30 ألفًا و232 مشجعًا.
ويحتل التعاون المركز الثامن بـ29 ألفًا و289 مشجعًا، ثم الاتفاق بـ27 ألفًا و32 مشجعًا، يليه الرائد 22 ألفًا و32 مشجعًا، وأبها بـ22 ألفًا و8 مشجعين، والخليج 19 ألفًا و508 مشجعين، والفيحاء 15 ألفًا و774 مشجعًا، ضمك 15 ألفًا و620 مشجعًا، الباطن 14 ألفًا و466 مشجعًا، والوحدة بـ6 آلاف و116 مشجعًا.
توقف دوري روشن
وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة؛ نظرًا لاستعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على أن يعود يوم 15 ديسمبر المقبل.