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بعد نهاية الجولة الخامسة

أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للأهداف

2022-10-04 الساعة 7:21
أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للأهداف
المواطن - مروة نبيل

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يشهد الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف، بعد مرور 5 جولات.

الأكثر صناعة للأهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حتى الجولة الخامسة، ويتصدرها نجم الشباب، آرون بوبيندزا  برصيد 3 فرص.
آرون بوبيندزا
بوبيندزا – المصدر @AlShababSaudiFC
وصنع 9 لاعبين هدفين، وهم؛ نواف القميري “الطائي”، أحمد الزين “ضمك”، كريستيان كويفا “الفتح”، كاكو “التعاون”، سانتي مينا “الشباب”، سعود عبدالحميد “الهلال”، غيسلان كونان “النصر”، بجانب ثنائي الاتحاد، إيغور كورونادو وحمدان الشمراني.
غيسلان كونان
كونان – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر spl
ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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