أكثر 5 مباريات دقائق لعب فعلي بدوري روشن

تُعد مباراة أبها ضد النصر، هي الأكثر دقائق اللعب الفعلية ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الأكثر دقائق لعب

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر مباريات شهدت لعب دقائق فعلية بعد الجولة الثامنة، وجاءت مباراة أبها ضد النصر بالجولة السادسة في الصدارة بـ57 دقيقة و17 ثانية.

وجاءت مباراة الاتفاق والتعاون بالجولة الثامنة في المركز الثاني بـ57:04 دقيقة، ثم لقاء الفيحاء وضمك بـ56:50 دقيقة، النصر ضد ضمك بـ56:38 دقيقة، ثم قمة الهلال والشباب في المركز الخامس بـ56:19 دقيقة.

توقف دوري روشن

وتوقفت منافسات الدوري بعد الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر؛ نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة قبل فترة التوقف الدولي الحالية، يليه النصر بـ19 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).