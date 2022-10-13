أكثر 6 لاعبين صناعة للفرص بدوري روشن

تشهد منافسات بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص، وذلك بعد مرور 7 جولات على انطلاق البطولة.
أفضل صناع اللعب
وينفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا بصدارة أفضل صناع الفرص في دوري روشن السعودي برصيد 22 فرصة، يليه نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر بـ19 فرصة.
وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، المغربي محمد فوزير ثالثًا برصيد 18 فرصة، يليه نجم نادي الفتح، البيروفي كريستيان كويفا بـ17 فرصة، ثم نجم فريق الطائي، الجزائري أمير سعيود بـ15 فرصة، متساويًا مع نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو.
جدول دوري روشن
على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة السابعة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نظيره النصر الوصيف.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بـ15 نقطة، بالتساوي مع نظيره الطائي، ويتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد تعادله مع الشباب، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).