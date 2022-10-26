أكوا باور المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية عالمياً

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبو نيان، اليوم الأربعاء، بأن شركته سعت لتوفير الطاقة الشمسية بأقل تكلفة، على الرغم من إصرار الجميع على أن الطاقة الشمسية ستكون مكلفة ولا يسهل الحصول عليها.

فيديو | رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان: تسعى أكوا باور لإيجاد المنتج الأرخص حول العالم في الطاقة الشمسية #مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/Cvz3wNFeg3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022

أهم مميزاتها

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن التخزين أهم ما يميز الطاقة المتجددة عن الطاقة التقليدية.

وأَضاف أبو نيان: أصبحنا المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية حول العالم، وأنه تسعى أكوا باور لإيجاد المنتج الأرخص للطاقة الشمسية.

وتابع: محطات الطاقة تنتج 24 ساعة في اليوم، وهذا واقع فمثلا في دبي ستشهد أكبر محطة للطاقة المتجددة تعمل طوال أيام الأسبوع، وتنتج بأسعار أرخص من الغاز قبل ارتفاع أسعاره.