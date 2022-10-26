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المحطات تنتج 24 ساعة في اليوم

أكوا باور المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية عالمياً

2022-10-26 الساعة 12:36
أكوا باور المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية عالمياً
المواطن - الرياض

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أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبو نيان،  اليوم الأربعاء، بأن شركته سعت لتوفير الطاقة الشمسية بأقل تكلفة، على الرغم من إصرار الجميع على أن الطاقة الشمسية ستكون مكلفة ولا يسهل الحصول عليها.

أهم مميزاتها

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن التخزين أهم ما يميز الطاقة المتجددة عن الطاقة التقليدية.

وأَضاف أبو نيان: أصبحنا المنتج الأقل تكلفة للطاقة الشمسية حول العالم، وأنه تسعى أكوا باور لإيجاد المنتج الأرخص للطاقة الشمسية.

وتابع: محطات الطاقة تنتج 24 ساعة في اليوم، وهذا واقع فمثلا في دبي ستشهد أكبر محطة للطاقة المتجددة تعمل طوال أيام الأسبوع، وتنتج بأسعار أرخص من الغاز قبل ارتفاع أسعاره.

 

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