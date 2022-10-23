ألمانيا تعلن ارتفاع تكاليف الإنتاج لأعلى مستوى

أكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، أن الشركات المصنعة الألمانية رفعت أسعارها بنحو 50٪ في سبتمبر على أساس سنوي، بعد زيادات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي، إن أسعار المنتجين للمنتجات التجارية ارتفعت بنسبة 45.8٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان المعدل أعلى بنسبة 2.3٪ مما كان عليه في أغسطس، والذي شهد ارتفاعًا مماثلاً بنسبة 45.8٪ على أساس سنوي.

معدل أسعار الإنتاج

وكتبت هيئة الإحصاء أن “شهري أغسطس وسبتمبر 2022 كانا بالتالي أعلى زيادة في أسعار المنتجين مقارنة بشهر في العام السابق تم قياسها منذ بدء المسح في عام 1949”.

وأضاف: “ارتفاع تكاليف الطاقة هو السبب الرئيسي للزيادة في أسعار المنتجين التجاريين”، مضيفا أن ارتفاع تكلفة الكهرباء أكبر بنسبة 259.8٪ مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أسعار المنتجين هي الأسعار عند بوابة المصنع، وتعتبر القوة الدافعة وراء التضخم العام، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلك الألماني عند 10٪ على أساس سنوي في سبتمبر.