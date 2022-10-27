أمانة مكة المكرمة: صور وأرسل

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أعادت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، التذكير بحملة “صور وأرسل”، لإشراك المواطنين في تحسين المشهد الحضري للمدينة وذلك من خلال تطبيق بلدي لتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية المملكة 2023.
ونوهت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : كن شريكًا في تحسين المشهد الحضري لمدينتك بالإبلاغ عن مخالفات عدم نظافة الموقع أثناء العمل، وبعد الانتهاء منه عبر تطبيق بلدي.
وتهدف الأمانة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، بالإبلاغ عن نظافة المكان أثناء العمل وبعد الانتهاء منه وإرسالها عبر تطبيق بلدي.
ويمكن تحميل التطبيق من هنا.