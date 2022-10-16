أمراء ووزراء ومحبو يزيد الراجحي في ليلة فرح شهدتها الرفيعة

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وقال نـاصـر الـحميـدي: “بحضور جمع كريم من أصحاب السمو والمعالي والوجهاء ورجال الأعمال والإعلام، تشرفت بمشاركة أخي الغالي يزيد بن محمد الراجحي مناسبة زواجه إلى العنود بنت محمد العامري، أسأل الله أن يديم عليهما السعادة والمحبة ويرزقهما الذرية الصالحة”. وظهر الشيخ الداعية عايض القرني في مقطع فيديو موجهًا التهنئة ليزيد الراجحي بمناسبة زواجه.
بحضور جمع كريم من اصحاب السمو والمعالي والوجهاءورجال الأعمال والإعلام— نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) October 15, 2022
تشرفت بمشاركة اخي الغالي يزيد بن محمد الراجحي مناسبة زواجه الى العنود بنت محمد العامري
اسأل الله أن يديم عليهما السعادة والمحبة ويرزقهما الذرية الصالحة@Yazeed_AlRajhi#زواج_يزيد_الراجحي#افراح_الراجحي_والعامري pic.twitter.com/DOyINSjgeX
وانهالت التهاني والتبريكات على يزيد الراجحي بمناسبة زواج، صحيفة “المواطن” تهنئ يزيد الراجحي بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
حضور فضيلة الشيخ : عايض القرني @Dr_alqarnee— عبدالعزيز المقباس (@aziz1986sa) October 15, 2022
حفل زواج بطل الراليات السعودي
رجل الأعمال : يزيد بن محمد بن عبد العزيز الراجحي@Yazeed_AlRajhi pic.twitter.com/7LB9pPVMPQ