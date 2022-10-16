أمراء ووزراء ومحبو يزيد الراجحي في ليلة فرح شهدتها الرفيعة

بحضور جمع كريم من اصحاب السمو والمعالي والوجهاءورجال الأعمال والإعلام

تشرفت بمشاركة اخي الغالي يزيد بن محمد الراجحي مناسبة زواجه الى العنود بنت محمد العامري

اسأل الله أن يديم عليهما السعادة والمحبة ويرزقهما الذرية الصالحة@Yazeed_AlRajhi#زواج_يزيد_الراجحي#افراح_الراجحي_والعامري pic.twitter.com/DOyINSjgeX — نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) October 15, 2022

حضور فضيلة الشيخ : عايض القرني @Dr_alqarnee

حفل زواج بطل الراليات السعودي

رجل الأعمال : يزيد بن محمد بن عبد العزيز الراجحي@Yazeed_AlRajhi pic.twitter.com/7LB9pPVMPQ — عبدالعزيز المقباس (@aziz1986sa) October 15, 2022

المواطن

احتفل بطل العالم في سياق الراليات يزيد الراجحي، أمس السبت، بزواجه من العنود بنت محمد العامري، بحضور أمراء وعلماء ومشايخ ورجال أعمال وإعلاميين. مصدر الصور : سناب يزيد الراجحيوتفاعل المغردون عبر وسم “زواج يزيد الراجحي”، حيث قال محمد سليمان الراجحي في تغريدة عبر “تويتر”: “الوالد اليوم في زواج ابن العم يزيد الراجحي، ويظهر في الصورة معالي الشيخ سعد الشثري والأخ صالح وابن العم عبدالمحسن بن صالح.. ونبارك لابن العم وزوجته.. داعين لهما (بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير).وقال نـاصـر الـحميـدي: “بحضور جمع كريم من أصحاب السمو والمعالي والوجهاء ورجال الأعمال والإعلام، تشرفت بمشاركة أخي الغالي يزيد بن محمد الراجحي مناسبة زواجه إلى العنود بنت محمد العامري، أسأل الله أن يديم عليهما السعادة والمحبة ويرزقهما الذرية الصالحة”.وظهر الشيخ الداعية عايض القرني في مقطع فيديو موجهًا التهنئة ليزيد الراجحي بمناسبة زواجه.وانهالت التهاني والتبريكات على يزيد الراجحي بمناسبة زواج، صحيفة “” تهنئ يزيد الراجحي بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.