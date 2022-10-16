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أمراء ووزراء ومحبو يزيد الراجحي في ليلة فرح شهدتها الرفيعة

2022-10-16 الساعة 1:05
أمراء ووزراء ومحبو يزيد الراجحي في ليلة فرح شهدتها الرفيعة
المواطن - الرياض

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احتفل بطل العالم في سياق الراليات يزيد الراجحي، أمس السبت، بزواجه من العنود بنت محمد العامري، بحضور أمراء وعلماء ومشايخ ورجال أعمال وإعلاميين.   مصدر الصور : سناب يزيد الراجحي   وتفاعل المغردون عبر وسم “زواج يزيد الراجحي”، حيث قال محمد سليمان الراجحي في تغريدة عبر “تويتر”: “الوالد اليوم في زواج ابن العم يزيد الراجحي، ويظهر في الصورة معالي الشيخ سعد الشثري والأخ صالح وابن العم عبدالمحسن بن صالح.. ونبارك لابن العم وزوجته.. داعين لهما (بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير).                     وقال نـاصـر الـحميـدي: “بحضور جمع كريم من أصحاب السمو والمعالي والوجهاء ورجال الأعمال والإعلام، تشرفت بمشاركة أخي الغالي يزيد بن محمد الراجحي مناسبة زواجه إلى العنود بنت محمد العامري، أسأل الله أن يديم عليهما السعادة والمحبة ويرزقهما الذرية الصالحة”.             وظهر الشيخ الداعية عايض القرني في مقطع فيديو موجهًا التهنئة ليزيد الراجحي بمناسبة زواجه. وانهالت التهاني والتبريكات على يزيد الراجحي بمناسبة زواج، صحيفة “المواطن” تهنئ يزيد الراجحي بمناسبة زواجه، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.                          
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