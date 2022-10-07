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رفضت إخلاء منزلها

أمريكي يسبح في إعصار إيان 45 دقيقة لإنقاذ والدته

2022-10-07 الساعة 7:41
أمريكي يسبح في إعصار إيان 45 دقيقة لإنقاذ والدته
المواطن-متابعة

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سبح الأمريكى جوني لودر نصف ميل في مياه الفيضانات لإنقاذ والدته من الغرق بعد أن رفضت إخلاء منزلها في مواجهة إعصار إيان. أمريكي يسبح في إعصار إيان 45 دقيقة لإنقاذ والدته - المواطن وأصرت والدة جوني لودر، كارين، البالغة من العمر 86 عامًا، عدم مغادرة منزلها في مقاطعة نابولي بولاية فلوريدا قبل أن يصل إيان إلى اليابسة، مع سرعة رياح 150 ميلاً في الساعة. أمريكي يسبح في إعصار إيان 45 دقيقة لإنقاذ والدته - المواطن وقالت كارين خلال حديثها لشبكة سكاي نيوز البريطانية: “عندما ضرب الإعصار فلوريدا هذا الأسبوع، كان عمق المياه في المنزل أكثر من ثلاثة أقدام (91 سم)، كان بإمكاني الذهاب إلى ملجأ، لكنني لم أعتقد أن الأمر سيكون بهذا السوء”. وأشارت إلى أن الماء كان يصل إلى كرسيها المتحرك، ما اضطرها لطلب المساعدة من ابنها. وقال جوني لورد: “لقد كانت سباحة صعبة للغاية، والمياه كانت تتدفق بشكل سريع”، مضيفًا: “كنت على دراية بالمخاطر التي يمكن أن أتعرض لها، لكن أمي كانت هناك ولم يكن لديها الكثير من الوقت”.

شعرت بالرعب

وتابع:”عندما وصلت إلى المنزل، كنت أسمع صراخ أمي وشعرت بالرعب والارتياح في نفس الوقت”. وأشار إلى أنه بصفته غواصًا سابقًا وضابط شرطة، فلاحظ ظهور علامات انخفاض حرارة الجسم وتقرحات على جسدها، لذا رفعها فوق طاولة ولفها بالملاءات لحين تصريف المياه، وبعد ثلاث ساعات تمكن من دفعها إلى بر الأمان على كرسيها المتحرك، بمساعدة ابنه.
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