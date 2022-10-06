أمطار الخليج شحيحة رغم طول موسمها

انقسام الأمطار

السنة الربيعية

كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موسم الأمطار في الخليج تمتد لثمانية أشهر وعلى الرغم من ذلك تعد شحيحة.وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن “موسم الأمطار يمتد لدينا قرابة ثمانية أشهر، لكن مياهه شحيحة”. وأشار إلى أن موسم الأمطار يبدأ مع دخول موسم “سهيل”، وينتهي مع دخول موسم “تويبع” أي من أواخر شهر أغسطس إلى أواخر مايو.ولفت الزعاق إلى أن هذه الأمطار تنقسم إلى قسمين، أولهما أمطار شتوية التي تنبت الربيع الشتوي وأمطار صيفية والتي تنبت الربيع الصيفي، موضحًا أن مطر الوسم هو الذي ينبت الأرض ويحييها.وتابع قوله إن السنة الربيعية هي التي تشهد فيها السماء 6 أمطار سيلية خلال موسم سهيل والوسم والمربعانية والشبط أي لمدة 170 يومًا. وأوضح أن السنة لو قلت أمطارها عن تلك الحالات المطرية تصبح سنة “شبه ربيعية”، وإذا قلت الأمطار عن مرتين أصبحت سنة مجدبة.