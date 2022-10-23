أمطار تشمل 9 مناطق ابتداءً من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ابتداءً من غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري -بمشيئة الله-.
وقال المركز إن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف، الحدود الشمالية وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.
وتابع : كما تتهيأ الفرصة خلال نفس الفترة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.