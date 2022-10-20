أمطار رعدية على عسير حتى الثامنة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
وبين مركز الأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
في حين لا يستبعد تكّون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.