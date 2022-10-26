أمطار رعدية ورياح على 9 مناطق

رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.