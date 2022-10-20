أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة 

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على مركز الحديثة غرب القريات، شمال المملكة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها صحيفة “المواطن“، هطول أمطار الخير على مركز الحديثة غرب القريات.

📍 فيديو متداول

امطار الحديثة شمال المملكة

الخميس ٢٤ ربيع أول ١٤٤٤هـ

20 اكتوبر 2022م

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. pic.twitter.com/cqUXPTfa7C — طقس (@tqqs) October 20, 2022

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

امطار الحديثه غرب #القريات الان س ٩.٠٠ م الخميس ٢٤ ربيع أول ١٤٤٤ #وسم_1444

عضو المجموعة ماجد الشراري pic.twitter.com/4rkSIpp7Q6 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 20, 2022

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.