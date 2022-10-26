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في السيل الصغير شمال المحافظة

أمطار غزيرة وجريان السيول بـ الطائف

2022-10-26 الساعة 10:12
أمطار غزيرة وجريان السيول بـ الطائف
المواطن - الطائف

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أظهرت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية بمحافظة الطائف، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في السيل الصغير شمال المحافظة.

ووثق مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن“، جريان السيول في السيل الصغير شمال محافظة الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 20كم/ ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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