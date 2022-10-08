Icon

أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon الجبير: المملكة لا تُسيس النفط Icon الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب Icon مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها  Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجمعات للمياه في الشوارع

أمطار غزيرة وسيول في ثلوث المنظر

2022-10-08 الساعة 9:29
أمطار غزيرة وسيول في ثلوث المنظر
المواطن - عسير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة ويسول في مركز ثلوث المنظر في منطقة عسير. وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تجمعات للمياه تغرق شوارع ثلوث المنظر، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 32 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
آخر الاخبار

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

آخر الاخبار
السديس: المواطنة الحقة إحساس بالمسؤولية
السعودية اليوم

السديس: المواطنة الحقة إحساس بالمسؤولية

السعودية اليوم
ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 539 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
النفط يرتفع
السوق

النفط يرتفع

السوق
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
70 ألف خريج وخريجة استفادوا من برنامج...
السعودية اليوم

70 ألف خريج وخريجة استفادوا من برنامج...

السعودية اليوم
يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال
كأس العالم

يوسف الثنيان أكبر عربي سجل بالمونديال

كأس العالم
ارتفاع معدل الفقر في أمريكا للعام الثاني
العالم

ارتفاع معدل الفقر في أمريكا للعام الثاني

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه