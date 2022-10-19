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أمطار متفاوتة من الغد حتى الأسبوع المقبل

2022-10-19 الساعة 4:30
أمطار متفاوتة من الغد حتى الأسبوع المقبل
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، اعتبارًا من يوم غد الخميس حتى الأسبوع المقبل. وقال المركز إن المناطق المشمولة بالظاهرة هي الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

أمطار جازان

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

عوالق ترابية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من عوالق ترابية على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على جدة، ومركز ثول والأجزاء الساحلية، ومحافظة رابغ. وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 مساء اليوم.

حالة الطقس

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. أمطار
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