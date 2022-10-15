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دعوات بالسلامة والعودة لأهلها

أميرة مخطوفة المزاحمية تثير قلق المغردين

2022-10-15 الساعة 11:38
أميرة مخطوفة المزاحمية تثير قلق المغردين
المواطن - الرياض

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تفاعل الكثير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع وسم أميرة مخطوفة المزاحمية، وذلك بعد أنباء اختفاء الطفلة أميرة التي خرجت من منزلها لإلقاء القمامة في الحاويات المجاورة لتختفي ولم تعد بعد ذلك إلى أسرتها.

الدعوة بالسلامة

وانتشرت صورة أميرة التي تعيش في منزل مع ذويها بمحافظة المزاحمية غربي الرياض، لعل أحد من الناس يجدها في مكان ما ويساعد أهلها في العثور عليها. ودعا المغردون لأميرة التي تبلغ من العمر 12 عامًا، بالسلامة وأن يردها الله إلى ذويها معافاة، فقال أحد المغردين: “اللهم طمن أهلها ورجعها لهم بالسلامة يا رب يا من أعاد يوسف إلى أبيه رد أميرة إلى أهلها سالمة معافاة”. وأضاف آخر: “يا رب احفظها من كل سوء وردها لأهلها ردًا جميلًا يا رب أستودعها عندك”.

البحث عن أميرة

كما ناشد مغردون آخرون الجهات المعنية في سرعة البحث عنها وإعادتها إلى أهلها سالمة، بينما حمل آخرون الأسرة مسؤولية اختطاف ابنتهم بسبب خروجها لإلقاء القمامة بمفردها فقالت إحدى المغردات: “بنت في عمرها هي اللي تطلع والله ما أطلع بنتي لوحدها في الشارع حرام والله.. الله يرجعها لأهلها سالمة”.  
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  • حسن الزهراني

    الله يرجعه إلي اسرتها في اتالصحه والعافيه انشاء الله

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