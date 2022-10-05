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بمناسبة استضافة دورة الألعاب الشتوية 

أمير تبوك : المملكة وجهة عالمية للأحداث الرياضية

2022-10-05 الساعة 5:57
أمير تبوك : المملكة وجهة عالمية للأحداث الرياضية
المواطن - واس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.

وجهة عالمية

وأكد سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية، وأثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الدولية مضيفًا سموه بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر وهو يجسد ما سخرته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرص ومتابعة ودعم سمو ولي العهد -حفظه الله -وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما قدَّمَ سموه التهنئة لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وللرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر باستضافة هذا الحدث الكبير.
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