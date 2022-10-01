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تمثلت في تنظيف المتنزهات

أمين الرياض يدعم مبادرة تطوعية لجالية فلبينية

2022-10-01 الساعة 12:06
أمين الرياض يدعم مبادرة تطوعية لجالية فلبينية
المواطن - الرياض

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تفاعل أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مع المبادرة التطوعية لعدد من أفراد الجالية الفلبينية، والتي تمثلت في تنظيف المتنزهات من المخلفات، متعهدًا بدعمهم ومساندة كل من يقدم عملًا تطوعيًّا لخدمة العاصمة.

دعم المبادرة:

وقال ابن عياف عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “سعيد جدًّا بهذه الجهود التطوعية من الجالية الفلبينية تجاه مدينة الرياض، وانطلاقًا من إستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تحفيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية يسعدنا دعمهم للاستمرار في هذا العمل المميز، ولجميع من يقدم عملًا تطوعيًّا لخدمة الرياض”.

مبادرة تنظيف:

وكانت مجموعة من الجالية الفلبينية نفذوا مبادرة تمثلت في تنظيف “شعيب الواشلة” جنوب ديراب، والأودية والمتنزهات المحيطة بمدينة الرياض. وتحرص أمانة منطقة الرياض على وصول رسالتها بأهمية تعزيز القيم الحضارية لدى المواطنين والمقيمين، ومنع ممارسات التشوه البصري؛ لضمان جودة الحياة.
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