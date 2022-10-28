أنتوني يتحدى أسطورة Manchester united

رد البرازيلي أنتوني نجم نادي Manchester united على انتقادات الإنجليزي بول سكولز، اللاعب السابق لـ اليونايتد، بسبب استعراض الأول بمهارات غير مفيدة على حد وصف الثاني في مباراة شيريف تيراسبول المولدوفي أمس في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان سكولز قال عن مهارات أنتوني: “بلا فائدة، لو كنت مكان أحد لاعبي شيريف تيراسبول لتدخلت عليه بعنف، إنه يضيع الوقت”.

وأضاف سكولز: “يستعرض بلا فائدة، لقد شاهدته بالفعل يقوم بمهارات غير مفيدة حينما كان في نادي أياكس الهولندي”.

ومن المعروف أن أنتوني يقوم بالاستدارة بالكرة أمام المنافس.

أسطورة Manchester united

ورد اللاعب البرازيلي على أسطورة Manchester united قائلًا له: “لن أتوقف عن فعل أي شيء من أسلوبي في اللعب، هذه المهارات هي من أوصلتني إلى الانضمام لليونايتد”.

وفي وقت سابق، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد في الوصول إلى الهدف رقم 701 في مسيرته مع الأندية التي سبق له أن مثلها ومع المنتخب البرتغالي منذ بداية مشواره الاحترافي في عام 2003.

وكان رونالدو سجل هدفًا لـ مان يونايتد في شباك نادي شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ الدوري الأوروبي على الرغم من قلة مشاركاته مع اليونايتد بالموسم الحالي.

النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا، وصل لـ هدفه رقم 701 بعد أن كان تعرض لعقوبة من قبل المدرب الهولندي إريك تين هاج على خلفية سلوكه السيئ في مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي