أنمار الحائلي يُغضب جماهير الاتحاد

تصرف رئيس الاتحاد

أغضب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد مجموعة كبيرة من جماهير النادي بعد تصرفه أمس في مباراة النصر مع أحد مشجعي النادي خلال الحديث بينهما في مدرجات ملعب مرسول بارك.المشجع الاتحادي كان اعترض على أداء المدرب البرتغالي نونو سانتو وبعض اللاعبين في صفوف العميد وطالب بسرعة تغييرهم فما كان من أنمار الحائلي إلا أن رفع يده على فمه مطالبًا هذا المشجع بالصمت وعدم الإزعاج في فيديو نشره الإعلامي عايض السعدي عبر حسابه في “تويتر” ولاقى تفاعلًا كبيرًا.بعض من جماهير العميد انتقدت تصرف أنمار الحائلي ووصفته بغير المسؤول خاصة أن المشجع لم يُسيء أو يوجه لفظًا نابيًا لرئيس النادي حتى تتم معاملته بهذا الشكل على حد وصفهم. ليست المرة الأولى التي يدخل فيها أنمار الحائلي في صدام مع الجماهير، حيث كان كتب بعض من التغريدات القوية والموجهة عبر حسابه في “تويتر” في الأشهر القليلة الماضية حول ديون النادي. جدير بالذكر أن الاتحاد كان تعادل مع النصر بدون أهداف في مباراة أُقيمت في مرسول بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.