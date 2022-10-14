أنواع السلاحف البحرية في السعودية

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أبرز أنواع السلاحف البحرية المسجلة في المياه الإقليمية للمملكة 🐢. pic.twitter.com/uYFtVqXPeL — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 13, 2022

أبرز السلاحف

5 أنواع بالمملكة

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع السلاحف البحرية المسجلة في المياه الإقليمية للمملكة، والتي تدخل ضمن 7 أنواع حول العالم.ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق أبرز السلاحف البحرية المسجلة بالمملكة وهي: – السلحفاة الخضراء – السلحفاة صقرية المنقار – السلحفاة كبيرة الرأس – السلحفاة جندية الظهر – السلحفاة الزيتونيةوأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك نحو 7 أنواع من السلاحف البحرية فقط حول العالم تجوب البحار والمحيطات. وبيّن مركز الحياة الفطرية، أن هناك 5 أنواع من السلاحف البحرية موجودة في المياه الإقليمية للملكة، وهو ما يمثل ثروة بحرية.