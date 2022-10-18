أنواع الوثائق في طلبات تملك العقارات

قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة (إحكام)، إن القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها؛ تعد من الوثائق والمستندات المقبولة في طلبات تملك العقارات. وثائق: وأضافت إحكام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن من ضمن الوثائق والمستندات الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح. صكوك وأوامر: وكذلك صكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.