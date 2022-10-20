أهالي الشرقية الأعلى ممارسة للرياضة

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تلعب الأسرة دورًا داعمًا في تحفيز الأبناء على ممارسة رياضتهم المحببة، وإيجاد المساحة الكافية لممارستها بشكل دائم.
ووفقًا لإحصائية شؤون الأسرة فإن 150 دقيقة يقضيها المواطنون في ممارسة الرياضة أسبوعيًّا، ومن أعلى الرياضات التي يمارسونها، هي رياضة المشي بنسبة 56% تليها كرة القدم بـ 26%. وتعد المنطقة الشرقية أعلى المدن في ممارسة الرياضة.
ويرى مواطنون أن الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية، السبب وراء جذب الكثيرين من هواة ممارسي رياضة المشي والرياضات البدنية الأخرى من المواطنين والمقيمين في الهواء الطلق ومن مختلف الأعمار.
وقال مواطنون آخرون: إن المشي مهم جدًّا لجسم الإنسان وصحته، فهو يمده بالأكسجين اللازم، ويجعل الحياة سعيدة بدون أمراض وبدون مشاكل، وهو من أفضل الرياضات وأسهلها على الشخص، وتسهم بشكل كبير في خسارة الوزن لمن يعاني السمنة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها.
وتساعد رياضة المشي على التقليل من الدهون المتمركزة حول منطقة البطن والقريبة من الأعضاء الداخلية كالقلب والبنكرياس، فبالتالي تقوي عضلة القلب وتحميها من الأمراض وتقلل خطر الإصابة بالسكري.
كما تساعد بشكل كبير على تحسين المزاج العام والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.