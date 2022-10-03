أهم أهداف داون تاون السعودية

ستعمل على مستوى 12 مدينة..

محمد الصانع (مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية) يكشف لياهلا عن أهم أهداف الشركة والمشروعات التي سوف تعمل عليها بمساحة تزيد عن 10 مليون متر مربع #داون_تاون_السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qnNcUDHETg — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022

اتساع النطاق:

تطوير البنية التحتية:

كشف محمد الصانع، مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية، عن أهم أهداف الشركة والمشروعات التي سوف تعمل عليها بمساحة تزيد على 10 مليون متر مربع.وأكد الصانع، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن داون تاون السعودية ستعمل على مستوى 12 مدينة، حيث تهدف لتقديم فرص جديدة في قطاعات الأعمال، وتعد ركيزة لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات والعمل على البنية التحتية.وتابع أن المشروعات تتميز باتساع النطاق الجغرافي لها، وكذلك تنوع الخيارات والفرص التي تقدمها في السياحة والأعمال والتسوق وقطاعات أخرى، حيث سيتم تطوير كل مدينة بما يناسب هويتها. وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة داون تاون السعودية، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. وستعمل شركة “داون تاون السعودية” على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.