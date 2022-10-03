أهم أهداف داون تاون السعودية

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وأكد الصانع، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن داون تاون السعودية ستعمل على مستوى 12 مدينة، حيث تهدف لتقديم فرص جديدة في قطاعات الأعمال، وتعد ركيزة لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات والعمل على البنية التحتية.
ستعمل على مستوى 12 مدينة..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 3, 2022
محمد الصانع (مدير إدارة الشركاء في شركة داون تاون السعودية) يكشف لياهلا عن أهم أهداف الشركة والمشروعات التي سوف تعمل عليها بمساحة تزيد عن 10 مليون متر مربع #داون_تاون_السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qnNcUDHETg