أوبر تسحب من راكب نحو 147 ألف ريال!

سحبت شركة أوبر من راكبها ما يوازي 147 ألف ريال من حسابه البنكي، نظير رحلة لا تتجاوز مسافتها 4 أميال ومدتها تكاد لا تصل إلى 15 دقيقة، وعلمًا بأن ثمن الرحلة الطبيعي يُقدر بنحو 40 ريالًا فقط لا غير.
وبحسب صحيفة The Sun فقد وقع الحادث في بريطانيا، بسبب خطأ من سائق أوبر، الذي اختار مكاناً على الموقع الجغرافي في بلد آخر، حيث اختلط عليه الأمر بين مدينة في مانشاستر بريطانيا وواحدة أخرى لها نفس الاسم بالقرب من أديلايد، جنوب أستراليا، أي على بعد 10 آلاف ميل.
وقال أوليفر، 22 عامًا، صاحب الواقعة، إنه في صباح اليوم التالي، اكتشف أن شركة أوبر سحبت 35.5 ألف جنيه إسترليني (ما يوازي 147 ألف ريال) من حسابه المصرفي.
وتابع أنه كان في طريقه للقاء زملائه بعد العمل، مضيفًا: أخذني السائق إلى حيث كان من المفترض أن أذهب بالضبط، كانت رحلة استغرقت 15 دقيقة وقيل إن الفاتورة تتراوح بين 10 جنيهات إسترلينية و 11 جنيهاً إسترلينياً وسيتم خصمهم من على بطاقة الخصم الخاصة بي.
وأضاف: لكن عندما استيقظت من النوم، كان آخر شيء توقعته هو سحب ما يزيد عن 35 ألف إسترليني.
أوبر تعتذر
وتابع: حاليًا غرقت في كل أنواع المشاكل المالية مع الشركة، حتى استطعت في النهاية تعديل الأجرة إلى 10 جنيهات إسترلينية.
وأردف لصحيفة ذا صن قائلًا: لحسن حظي، أنه لم يكن لدي كل هذا المبلغ في حسابي البنكي، لكن تم سحب جزء كبير من الرصيد رغم ذلك، حتى تمكنت في النهاية من استرداده.
واعتذرت شركة أوبر عن هذا الخطأ وتمكنوا من تعديل الخطأ قائلين: نأسف جدًا لأي إزعاج تسببنا به.
وقال أوليفر: ما زلت أتساءل كيف تم تحديد الموقع حتى أستراليا في الجانب الآخر من الكرة الأرضية.