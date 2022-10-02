أوروغوياني يُدير قمة النصر والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وأبرزها كلاسيكو النصر والاتحاد.
حكام لقاء النصر والاتحاد
ويُدير كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم، طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس كونها، ويساعده أجوستين بيريسو وسانتياغو فرنانديز، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو دانيال فيدورزيك، ويساعده فهد العمري.
وقبل كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، يحتل العالمي المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
حكام مباريات اليوم
وفي بقية مباريات اليوم بدوري روشن السعودي، يُدير فيصل البلوي مباراة الفيحاء والشباب، ويساعده بدر الشمراني وبليغ آل رمضان، الحكم الرابع محمد أبو شقارة، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده سامي العرفج.
ويقود طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبولوس مباراة الهلال والتعاون، ويساعده بلويكرونيس كوستاراس ولازاروس ديمترياديس، الحكم الرابع محمد الدقاش، حكم الفيديو أنجيلوس إيفانجيلو ويساعده سعد السبيعي.
ومن المقرر أن يدير سامي الجريس مباراة الفتح ضد أبها، ويساعده محمد الشهري وسعيد المهدي، وسيكون عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.