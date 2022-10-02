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ضمن منافسات الجولة الخامسة

أوروغوياني يُدير قمة النصر والاتحاد

2022-10-02 الساعة 2:28
أوروغوياني يُدير قمة النصر والاتحاد
المواطن - الرياض

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وأبرزها كلاسيكو النصر والاتحاد.

حكام لقاء النصر والاتحاد

ويُدير كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم، طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس كونها، ويساعده أجوستين بيريسو وسانتياغو فرنانديز، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو دانيال فيدورزيك، ويساعده فهد العمري.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
وقبل كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، يحتل العالمي المركز الخامس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

حكام مباريات اليوم

وفي بقية مباريات اليوم بدوري روشن السعودي، يُدير فيصل البلوي مباراة الفيحاء والشباب، ويساعده بدر الشمراني وبليغ آل رمضان، الحكم الرابع محمد أبو شقارة، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده سامي العرفج.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
ويقود طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبولوس مباراة الهلال والتعاون، ويساعده بلويكرونيس كوستاراس ولازاروس ديمترياديس، الحكم الرابع محمد الدقاش، حكم الفيديو أنجيلوس إيفانجيلو ويساعده سعد السبيعي.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
ومن المقرر أن يدير سامي الجريس مباراة الفتح ضد أبها، ويساعده محمد الشهري وسعيد المهدي، وسيكون عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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