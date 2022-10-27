أوسبينا يُكمل القطعة الناقصة بتشكيل النصر

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ظهر حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
وعانى النصر من مركز حراسة المرمى الموسم الماضي، ليتعاقد مع أوسبينا في الميركاتو الصيفي، ليخطف الأنظار هذا الموسم؛ ويُكمل القطعة الناقصة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم.
ولعب الحارس الكولومبي دورًا بارزًا في ظهور النصر بشكل مميز هذا الموسم، وساهم في تحقيقه لانتصارات عريضة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات، وحصد أفضل حارس في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر.
وتفاعلت الجماهير مع حصول أوسبينا على جائزة أفضل حارس مرمى لشهر أكتوبر، ليصبح اسم اللاعب النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وأشادت الجماهير بالمستوى الذي قدمه الحارس الكولومبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأكدوا تميزه في التصديات، الأمر الذي منحه الأفضلية عن بقية الحراس، مشددين على أنه يستحق الجائزة.