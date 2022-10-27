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بعد تألقه في دوري روشن

أوسبينا يُكمل القطعة الناقصة بتشكيل النصر

2022-10-27 الساعة 2:37
أوسبينا يُكمل القطعة الناقصة بتشكيل النصر
المواطن - مروة نبيل

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ظهر حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق أوسبينا

وعانى النصر من مركز حراسة المرمى الموسم الماضي، ليتعاقد مع أوسبينا في الميركاتو الصيفي، ليخطف الأنظار هذا الموسم؛ ويُكمل القطعة الناقصة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم.

النصر - دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ولعب الحارس الكولومبي دورًا بارزًا في ظهور النصر بشكل مميز هذا الموسم، وساهم في تحقيقه لانتصارات عريضة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات، وحصد أفضل حارس في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر.

أوسبينا
الحارس الكولومبي – المصدر @AlNassrFC

إشادة جماهيرية

وتفاعلت الجماهير مع حصول أوسبينا على جائزة أفضل حارس مرمى لشهر أكتوبر، ليصبح اسم اللاعب النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأشادت الجماهير بالمستوى الذي قدمه الحارس الكولومبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأكدوا تميزه في التصديات، الأمر الذي منحه الأفضلية عن بقية الحراس، مشددين على أنه يستحق الجائزة.

أوسبينا نصراوي - النصر
الحارس الكولومبي – المصدر @AlNassrFC

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