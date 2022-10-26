أوكرانيا تحث اللاجئين على عدم العودة

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حثت السلطات في أوكرانيا اللاجئين على عدم العودة للبلاد هذا الشتاء بسبب عدم ملاءمة الظروف الاقتصادية والمعيشية لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة.
وقالت السلطات الأوكرانية إن عودة اللاجئين في الشتاء قد تسبب ضغطًا على البنية التحتية المتدهورة.
وكانت أزمة اللاجئين بدأت أواخر فبراير من عام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية حيث غادر أكثر من 3.7 مليون لاجئ أوكرانيا، في حين نزح ما يقدر بنحو 6.48 مليون شخص داخل البلاد.
وإجمالًا، عشرة ملايين شخص -أكثر من ربع السكان- غادروا منازلهم في أوكرانيا بحلول 20 مارس الماضي.
وبرغم انخفاض وتيرة الوافدين مقارنة بأوائل شهر مارس -عندما كان يصل أكثر من 100 ألف شخص يوميًا- إلا أن شهر مايو الماضي ظل يشهد تسجيل 20 ألفًا من الوافدين، بصورة يومية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن “اللاجئين الوافدين حديثًا يأتون غالبًا من مناطق تضررت بشدة من القتال، وقد أمضى بعضهم أسابيع في الاختباء في الملاجئ والأقبية. وغالبًا ما يصلون في حالة من الضيق والقلق، بعد أن تركوا أفراد عائلاتهم وراءهم، دون خطة واضحة للمكان الذي سيذهبون إليه، وبموارد اقتصادية ومعارف أقل مقارنة بأولئك الذين فروا سابقًا”.