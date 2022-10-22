أوكرانيا تدعو المدنيين لمغادرة نيكولايف فورًا

دعا ألكسندر سينكيفيتس، عمدة مدينة نيكولايف الأوكراني في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا، جميع المدنيين إلى مغادرة المدينة فورًا، وعدم العودة إليها حتى انتهاء القتال.

وقال سينكيفيتش: “أذكّر سكان نيكولايف باستمرار أنه لا يزال هناك خطر تدمير منازلهم، والأهم من ذلك، تدمير البنية التحتية، وغيابها سيمنعهم من العيش حياة طبيعية”.

دعوة للمغادرة فورًا

وتابع “الأهم من ذلك، يمكن أن يفقدوا حياتهم. أدعو جميع من يشاركون في إدارة البنية التحتية إلى مغادرة المدينة حتى نهاية القتال في مقاطعتنا”.

كما أوصى سينكيفيتس بأن يقوم كل من يقرر البقاء في المدينة بتوفير الماء والطعام لمدة أسبوع.

وأضاف ألكسندر سينكيفيتس، عمدة مدينة نيكولايف”يحتاج الجميع إلى “خطة ب” بحيث يكون هناك مكان يذهبون إليه في حال إخلاء المدينة.