أوكرانيا تنضم لسباق استضافة مونديال 2030

انضمت أوكرانيا بشكل مفاجئ إلى ملف إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم لعام2030، وسط مواصلة الحرب الروسية عليها منذ أشهر. تفاصيل الانضمام وحسب تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن الخطة التي أقرها بالفعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن البلاد ستستضيف إحدى مجموعات مونديال 2030، في حال استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملف إسبانيا والبرتغال. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الشراكة الجديدة رسميًا من جانب رؤسات اتحادي كرة القدم في إسبانيا والبرتغال، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء. ويعتقد قادة الدولتين المنظمتين أن الاقتراح يؤكد فكرة أن كرة القدم يمكن أن تعيد السلام إلى أوكرانيا، الذي يحتاج مئات المليارات من الدولارت من أجل إعادة تأهيله. إعمار أوكرانيا ووفقًا لما ذكرته “تايمز”، فبحلول عام 2030 ستكون عملية إعادة إعمار أوكرانيا جارية بعد انتهاء الحرب الروسية، التي طالت منشآت رياضية وتسببت في تشريد رياضيين بالجملة. وأعلن عن الملف الإسباني البرتغالي لتنظيم مونديال 2030 في أكتوبر 2020، ويتنافس البلدان مع عدد كبير من الملفات الأخرى، بينما من المقرر الإعلان عن الملف الفائز عام 2024.